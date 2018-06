Riforma Pensioni, Di Maio conferma: Stop alla Legge Fornero

Il neo Ministro del Lavoro promette la revisione della legge Fornero ed il lancio del reddito di cittadinanza. Ma in attesa che il nuovo esecutivo studi come declinare la flessibilità in uscita sarebbe possibile un intervento ravvicinato per opzione donna.

"E' ora di far ripartire il Paese, di mettere da parte la Fornero, di istituire il reddito di cittadinanza e il salario minimo orario. E lo faremo". E' quanto ha detto ieri Luigi Di Maio, sui social dopo l'avvicendamento al dicastero di Via Veneto con Giuliano Poletti.

Il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico lancia così i dossier caldi che saranno sul tavolo dell'esecutivo Conte nelle prossime settimane. Sulla revisione della Legge Fornero la sintonia con la Lega del resto è praticamente piena e ciò lascia presagire la possibilità di calendarizzare un intervento già in occasione del varo della Legge di bilancio per il 2019 quando Palazzo Chigi dovrà valutare la proroga dell'ape sociale e dare un giudizio sull'insieme delle misure di flessibilità studiate dal Governo Renzi nel 2017.

E' quasi scontato che il cantiere delle pensioni avrà al suo interno un intervento per la proroga dell'opzione donna oltre il 2015, cioè la possibilità di uscire le donne con 57 anni e 35 anni di contributi accettando un assegno interamente con le regole del sistema contributivo. E un taglio ai vitalizi dei politici i cui lavori dell'Ufficio di Presidenza di Camera e Senato sono già stati avviati. Da chiarire invece se ci sarà spazio per una nona salvaguardia pensionistica in favore di ulteriori 6-7mila lavoratori esclusi dai precedenti interventi. Queste misure potrebbero arrivare in tempi rapidi, prima di un intervento di più ampio respiro sulla Legge Fornero, dando così un segnale politico all'elettorato di riferimento con costi non eccessivi per le finanze pubbliche.

Quanto alla revisione della Legge Fornero nel programma M5s-Lega si sottolinea la necessità di «provvedere all'abolizione degli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma delle pensioni cd. “Fornero”, stanziando 5 miliardi per agevolare l’uscita dal mercato del lavoro delle categorie ad oggi escluse. E si indica fin da subito «la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell'età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con l'obiettivo di consentire il raggiungimento dell'età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori addetti alle mansioni usuranti. Il Governo Conte dovrà chiarire come realizzare questo intervento, se gradualmente nel corso della legislatura, eventualmente con una Legge Delega, oppure con una modifica più rapida. E sopratutto se per i beneficiari ci saranno o meno penalità per l'uscita anticipata. In questo secondo caso si parte da alcune proposte già discusse lo scorso anno: consentire l'anticipo tramite il ricalcolo dell'assegno con il metodo contributivo (ripristinando quella facoltà di opzione al contributivo soppressa dalla Legge Fornero nel 2011); introdurre dei tagli alla quota retributiva della pensione quanto maggiore è l'età di anticipo rispetto all'età di vecchiaia (sulla falsariga di quanto previsto dal ddl 857 Damiano del 2013); rispolverare la proposta dell'Inps del 2015 che abbinava la prima ipotesi ad un ricalcolo parziale della pensione nei confronti degli assegni superiori ad una certa soglia (il tema del taglio delle pensioni d'oro rientra peraltro nel contratto di governo tra Lega-M5S); generalizzare l'accesso all'ape sociale al perfezionamento della quota 100 con un tetto a 1.500 euro lordi mensili sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia.

Più complessa la questione del reddito di cittadinanza, tema perorato dai grillini ma meno sentito dall'elettorato Leghista. La misura contenuta nel programma di Governo si configura come uno strumento di sostegno al reddito per i cittadini italiani che versano in condizione di bisogno; l'ammontare stabilito in base alla soglia di rischio di povertà è fissato in 780 euro mensili per persona singola. Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, l’erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di lavoro provenienti dai centri dell'impiego (massimo tre proposte nell'arco temporale di due anni), con decadenza dal beneficio in caso di rifiuto. Non a caso tale percorso prevede un investimento iniziale di 2 miliardi di euro per la riorganizzazione e il potenziamento dei centri per l’impiego.

