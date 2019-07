Reddito di Cittadinanza, Ecco le modifiche in vigore con la conversione del DL 4/2019

Le indicazioni in una Circolare Inps. Tra le principali novità la possibilità di erogare la PdC tramite gli ordinari mezzi di pagamento delle pensioni e la stretta per gli extracomunitari e chi ha avuto guai con la giustizia.

Pagamento della Pdc

Via libera dell'Inps al recepimento delle modifiche normative apportate al Reddito e alla Pensione di Cittadinanza dalla legge di conversione (Ln 26/2019) del decreto legge 4/2019. I chiarimenti sono contenuti nellapubblicata ieri dall'ente previdenziale. Durante l'iter di conversione in legge del DL 4/2019 il legislatore ha, infatti, innovato in diversi punti il quadro dell'RdC e della PdC.

Tra le principali modifiche da segnalare viene prevista la possibilità di ritirare la pensione di cittadinanza in contanti alle Poste o in banca, mediante gli ordinari meccanismi di pagamento delle pensioni (non si dovrà cioè necessariamente utilizzare la carta RdC). L’attuazione di tale disposizione, tuttavia, non è immediata, essendo rimessa all’adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione 26/2019.

Nuclei con disabilità grave e minorenni



Sono stati rafforzati i benefici per le famiglie in cui sono presenti disabili gravi o in condizione di non autosufficienza. Tali nuclei vedono un incremento dell'importo massimo di RdC erogabile (in presenza di almeno quattro componenti) da 1.050 euro a 1.100 euro mensili e l'accrescimento della soglia limite di patrimonio mobiliare disponibile, come definito a fini ISEE, per l'accesso all'RdC/PdC. Nello specifico la soglia aggiuntiva connessa allo stato di disabilità viene portata a 5.000 euro o a 7.500 euro rispettivamente per ogni componente in condizione di disabilità media o grave. Cosicché, ad esempio, una famiglia con tre soggetti di cui uno con disabilità grave può possedere un patrimonio mobiliare di 17.500 euro (15.000 euro in caso di un componente con disabilità media).

Viene, inoltre, consentita la possibilità di ottenere la pensione di cittadinanza anche nei confronti di quei nuclei familiari in cui ci siano componenti con meno di 67 anni in stato di grave disabilità o in condizione di non autosufficienza. Una modifica positiva riguarda anche i nuclei in cui siano presenti minorenni. In tal caso la legge di conversione ha previsto l'utilizzo dell'ISEE minorenni anziché quello ordinario con evidenti vantaggi sulle platee beneficiarie nonchè la possibilità di presentare la domanda di RdC/PdC anche tramite i patronati.

Viene meno, inoltre, l’esclusione dal Rdc, prevista dal decreto-legge prima della conversione, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie. La legge di conversione, infatti, limita l’esclusione al solo componente disoccupato (non più al nucleo) che abbia presentato le dimissioni volontarie con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza.

Stato di disoccupazione

Un altro intervento da menzionare è contenuto nell'articolo 4, comma 15-quater con il quale il legislatore ha modificato i requisiti di accertamento dello stato di disoccupazione. La norma prevede che si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo non superi la soglia di esenzione fiscale, fissata dall'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Stretta sull'RdC

Ci sono poi una serie di modifiche perGlidovranno farsi certificare reddito e composizione del nucleo familiare dal Paese di origine, con traduzione in italiano e validazione del consolato. La stretta non si applica nei seguenti casi: a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni (sarà un decreto ministeriale ad individuare gli stati esonerati dalla disposizione).

Un'altra modifica prevede che ai fini della raggiungimento della soglia limite di 30.000 euro come beni immobili disponibili si includono non solo quelli presenti in Italia ma anche all'estero.

Non sarà, inoltre, più sufficiente la separazione o il divorzio per costituire due nuclei familiari distinti e, quindi, rispettare con maggiore facilità gli standard di reddito previsti per l'RdC e la PdC. Occorrerà, infatti, acquisire due diverse residenze. Al riguardo, con la legge di conversione è stato precisato che, laddove la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

Infine un ulteriore intervento operato dalla legge di conversione riguarda la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza (s.e.), di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati.

Chiarimenti

Nel documento l'Inps offre anche alcuni chiarimenti circa la nozione di reddito familiare e sul calcolo del beneficio stesso. In primo luogo viene ribadito che il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE. La precisazione significa che la base di partenza per il calcolo del reddito familiare dovrà essere data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell’ISR (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d’imposta, redditi esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.), senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell’ambito dell’ISEE.

L'indicazione comporta che le famiglie in cui sono presenti quelle spese deducibili dall'ISS (es. le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.) potrebbero non aver diritto al beneficio. Viene, infine, precisato che i beneficiari in abitazione in locazione ovvero hanno il mutuo possono godere anche solo della componente ad integrazione dell’affitto ovvero del mutuo ancorché, per ragioni di reddito, non hanno diritto all'erogazione della componente di integrazione del reddito familiare.

Documenti: Circolare Inps 100/2019