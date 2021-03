Disoccupazione, Via libera alla mobilità in deroga nella regione Sicilia

L'intervento può coprire il periodo temporale tra il 14 ottobre ed il 31 dicembre 2020. Diffuse dall'INPS le istruzioni propedeutiche all'adozione del decreto di concessione.

Via libera dell'Inps alla mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, che abbiano cessato di percepire l’indennità di disoccupazione denominata NASpI nell’anno 2020. L'ammortizzatore sociale potrà essere concesso - ai sensi dell'articolo 1-bis del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 - per periodi temporali intercorrenti dalentro un vincolo di bilancio pari a 7,4 milioni di euro.

Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 51/2021 nella quale spiega che, come di consueto, il trattamento è subordinato al previo invio all'INPS dell’elenco nominativo, dei codici fiscali dei lavoratori interessati, della data di inizio e di termine dell'indennità e la stima del costo. L'Inps verificherà la sostenibilità finanziaria del costo sulla base delle risorse disponibili e in caso positivo darà il disco verde alla Regione ai fini dell'adozione del decreto di concessione.

Destinatari

L'indennità può essere decretata, per un periodo massimo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Sicilia che cessino di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo. L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati. L'importo della prestazione è pari a 914,16€ se la retribuzione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è inferiore o uguale a 2.102,24€ oppure, se superiore, è pari a 1.099,7€ ed è coperta da contribuzione figurativa e prevede il riconoscimento, ove spettante, dell’assegno per il nucleo familiare. Per l'accesso alla prestazione i beneficiari dovranno produrre un'apposita domanda all'INPS online.

Documenti: Circolare Inps 51/2021